الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعلن عن اضطرابات في رحلات ضواحي العاصمة

ستعرف حركة قطارات ضواحي العاصمة اضطرابات وتأخيرات اليوم الثلاثاء جراء تنظيم حركة احتجاجية لعمال القطارات على خلفية تعرض مراقب قطارات على مستوى محطة موزاية (البليدة) لعملية اعتداء من طرف احد المسافرين، حسبما اعلنته الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وحسب منشور صادر عن الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد تعرض الثلاثاء على الساعة العاشرة (10.00 صباحا) مراقب قطارات على مستوى محطة موزاية (البليدة) إلى عملية اعتداء من طرف شخص في حالة مخالفة تتمثل في "عدم اقتناء تذكرة السفر".

"وقد دفع هذا السلوك غير المقبول، عمال القطارات إلى تنظيم حركة احتجاجية، رفضا لمثل هذه السلوكيات العدوانية، وتضامنا مع زميلهم الذي تعرض لجروح خطيرة حيث تم نقله إلى المستشفى للعلاج"، يوضح المصدر ذاته.