الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع جيش الاحتلال المغربي لليوم الـ 26 على التوالي

09/12/2020 - 09:02

أعلنت وزارة الدفاع  الصحراوية في بيان عسكري رقم 26, الثلاثاء, أن وحدات جيش  التحرير الشعبي الصحراوي تواصل هجماتها مستهدفة قواعد ومراكز تجمع قوات  الاحتلال المغربي خلف الجدار العسكري بمنطقة الكركرات , حسبما اوردته وكالة  الانباء الصحراوية (واص).

وشملت الهجمات "عدة مواقع على غرار منطقة ودي ام ركبة  بقطاع المحبس و   قواعد جنود الاحتلال في روس وديات الشديدة بقطاع الفرسية, وام الدقن في قطاع  البكاري و شمال غرب احريشت ديرت بقطاع حوزة".

كما استهدف "قصف عنيف تمركزات العدو في كل من  منطقة اعظيم ام الجلود   بقطاع اوسرد,  منطقة روس فدرت ابروك  بقطاع حوزة, منطقة روس السبطي  بقطاع  المحبس و منطقة ازمولت ام خملة  بقطاع ام ادريقة وعدة مناطق اخرى ".

وتستمر الهجمات المركزة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي  ليومها 26 على  التوالي , مكبدة  قوات الاحتلال المغربي خسائر فادحة  في الأرواح والمعدات على  طول جدار الذل والعار.

وسوم:

العالم

طالع ايضاً

جبهة البوليساريو ترحب بدعوة الاتحاد الأفريقي إلى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الصحراوية
مستشارة الرئيس الصحراوي : المغرب لن يستطع الافلات من قرارات الاتحاد الافريقي
سفير روسيا بالجزائر: تشابه وجهات النظر بين موسكو والجزائر حيال الأزمة في الكركرات
ولد السالك : احتلال العدوان المغربي المتواصل على الشعب الصحراوي خلق "عدم...