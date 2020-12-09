مستشارة الرئيس الصحراوي : كل محاولات المغرب لتحييد القضية الصحراوية من اجندة الاتحاد الافريقي باءت بالفشل

أكدت مستشارة الرئيس الصحراوي السيدة النانة لبات الرشيد، أن إحالة ملف قضية الصحراء الغربية على مجلس السلم والأمن الإفريقي سيعطي دفعا لحل القضية، مشيرة أن كل محاولات المغرب لتحييد القضية الصحراوية من اجندة الاتحاد الافريقي باءت بالفشل و هو ما تبين خلال القمة الاستثنائية الرابعة عشر للاتحاد الافريقي حول اسكات البنادق.

وأوضحت لبات الرشيد في تصريح للاذاعة الجزائرية أن الحراك الدبلوماسي سيكون على أشده في الاتحاد الافريقي بعد إحالة القضية الصحراوية على مجلس الأمن والسلم الذي سيرفع تقاريره إلى القمة المقبلة في فيفري القادم التي توقعت المتحدثة أن تكون حاسمة فيما يخص قضية الصحراء الغربية ، لا سيما وأن حرب التحرير الجارية الان قد تكون فارقة قبل قمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي.