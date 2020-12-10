شباب بلوزداد: دوما يكشف عن قائمة 18 لاعبًا لقمة "الكناري"

كشف الفرنسي فرانك دوما مدرب نادي شباب بلوزداد لكرة القدم، هذا الخميس، عن القائمة المعنية بمواجهة شبيبة القبائل، المقررة هذا الجمعة لحساب الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى.

وتضمّ القائمة التي تم نشرها على الموقع الرسمي لنادي لعقيبة 18 لاعبًا وهم موساوي، عبد القادر، بلخيتر، بولخوة، بوشار، بن مني، مرزيغ، حايس، عيبود، ثابتي، سعيود، دراوي، بلحول، كوكبو، نغومو، بشو، صويبع وكداد.

وعرفت القائمة غياب المدافع شمس الدين نساخ، إضافة إلى بلال تريكات، حسين سالمي وزكريا خالي بداعي الإصابة، بالإضافة إلى الحارس غايا مرباح، دون الكشف عن سبب هذا الإبعاد.

وأجرى الشباب آخر حصة تدريبية له بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر صباح هذا الخميس قبل شدّ الرحال إلى تيزي وزو لمواجهة "الكناري" وكله عزم على العودة بالنقاط الثلاثة.

ويطمح الشباب المنتشي بتأهل للدور المقبل لرابطة أبطال إفريقيا، في تحقيق بداية موفقة في البطولة الوطنية بعد تسجيله لثلاثة انتصارات متتالية، واحد في منافسة الكأس الممتازة أمام اتحاد الجزائر بنتيجة 2-1 وفوزه ذهابا وإيابا على حساب النصر الليبي بالنتيجة نفسها (2 - 0) في الدور التمهيدي لكأس رابطة أبطال إفريقيا.

أما شبيبة القبائل وبعد تعادلين متتاليين، تأمل على تحقيق انتصارها الأول هذا الموسم أمام منافس غالبًا ما فاز عليها بعقر دارها بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

في سياق متصل، صرح مدرب "الكناري" يوسف بوزيدي، للموقع الرسمي للشبيبة أنّ "الوقت حان لتحقيق نتائج أفضل بإحراز أول ثلاث نقاط هذا الموسم" مشيرا أنه "خلال طيلة الأسبوع ركز في عمله على الجانب الهجومي لإعادة الفعالية للخط الأمامي".

وسيدير هذه المواجهة التي سيحتضنها ملعب 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو بداية من الساعة الثالثة عصرًا، الحكم عبد الله إبرير بمساعدة كل من بوعلام كشيدة ولمين شلالي فيما عيّن بوشنب حكمًا رابعًا.

الجدير بالذكر أن شبيبة القبائل وبعد مرور جولتين من انطلاق بطولة الرابطة الأولى المحترفة، تحتل حاليا الصف الـ14 برصيد نقطتين بعد تسجيلها لتعادلين أمام كل من أهلي برج بوعريريج ومولودية وهران بدون أهداف، أما شباب بلوزداد فيحتل الصف الـ18 بدون رصيد لكن بمباريتين متأخرتين أمام كل من شبيبة سكيكدة وجمعية عين مليلة.