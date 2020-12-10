كورونا: تعافي 481 مصابًا و565 حالة إضافية و10 وفيات في 24 ساعة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم الخميس، عن تسجيل 565 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في وقت تماثل فيه 481 مريضًا للشفاء.

وبرسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أكّد فورار استمرار تراجع عدد الإصابات للأسبوع الثاني، موضّحًا أنّ إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 90579 منها 565 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 1.3 حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 59.135 شخصًا.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 2564، فيما لا يزال 44 مريضًا في العناية المركزة، وأضاف فورار أنّ 16 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات، فيما لم تسجّل أي حالة في 10 ولايات، فيما سجّلت 22 ولاية أخرى 10 حالات فأكثر.

وجدّد فورار دعوة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، مشدّدًا على ضرورة الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية.