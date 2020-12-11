عقوبة سنة منها ستة أشهر غير نافذة على رئيس اتحاد بسكرة عبد الله بن عيسى

سلطت لجنة الانضباط على مستوى الرابطة المحترفة لكرة القدم , عقوبة سنة منها ستة 6 أشهر غير نافذة, على رئيس اتحاد بسكرة الناشط ب الرابطة المحترفة الأولى عبد الله بن عيسى ، يمنع خلالها من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم, إعتبارا من 19 أكتوبر 2020 ، بسبب تصريحاته التي انتهك فيها حرمة عضو في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وكانت لجنة الانضباط قد سلطت عقوبة ستة اشهر منها ثلاثة غير نافذة على عبد الله بن عيسى اعتبارا من 19 اكتوبر 2020 بسبب خرقه لواجب التحفظ .

وبطلب من الاتحادية بتاريخ 15 نوفمبر المنصرم ، قامت لجنة الانضباط باتخاذ إجراءات عقابية ضدّ رئيس اتحاد بسكرة .

وكان عبد الله بن عيسى ، قد صرح عبر وسائل الإعلام الخاصة بكلام مسّ فيه كرامة و شرف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وبالإضافة إلى عقوبة الإيقاف، يتعين على رئيس اتحاد تشكيلة "الزيبان" رفع غرامة قدرها 100 ألف دينار .