بطولة الرابطة المحترفة الأولى: معاقبة 4 نوادٍ ولاعبين ومدرب

أصدرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، 7 عقوبات طالت 4 نوادٍ ولاعبين ومدرب إثر تجاوزات تتعلق بالانضباط.

بحسب ما ورد على الموقع الرسمي للرابطة، عوقب مدافع نادي بارادو، يوسف دوار بأربع مباريات منها مباراتان موقوفتان التنفيذ بسبب "شتمه لرسمي"، كما جرى تغريم ابن مدينة وهران بـ 40 ألف دينار.

وعاقبت لجنة الانضباط، مهاجم شباب بلوزداد، خير الدين مرزوقي بثلاث مباريات منها مباراة موقوفة التنفيذ بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار بسبب "اعتدائه على منافس".

وعوقب مدرب نجم مقرة، عزيز عباس، بمباراة نافذة (منع دخوله للميدان وغرفة تغيير الملابس)، إضافة إلى غرامة بـ 30 ألف دينار، بسبب "احتجاجه على قرار" خلال نهائي كأس الرابطة الذي جرى مساء الثلاثاء الماضي أمام شبيبة القبائل (2-2 / 4-1 بضربات الترجيح) بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وسلّطت لجنة الانضباط عقوبة مالية قدرها مئتي ألف دينار على نادي أهلي برج بوعريريج بسبب غياب مدرب رئيسي على دكة الاحتياط، فيما عوقبت مولودية الجزائر بغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار بسبب غياب اللوح الالكتروني، في وقت سيدفع كل من نادي بارادو ونجم مقرة غرامتين ماليتين بأربعين ألف دينار لكليهما تبعا لتصرف "غير لائق للناديين".