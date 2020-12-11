كورونا :تسجيل 542 إصابة جديدة و455 حالة شفاء و11 وفيات خلال ال 24 الأخيرة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار هذا الجمعة عن تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 و 11 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 455 مريضا للشفاء .

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 91121 منها 542 حالة جديدة أي بنسبة تقدر ب 1,2 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 59.590 شخص.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 2575 حسب الدكتور فورار، الذي أفاد كذلك بأن46 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 18 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و 14 ولايات لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 16 ولاية أخرى 10 حالات فأكثر.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية