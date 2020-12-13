غرق سفينة صيد بخليج الجزائر والبحث جار عن ثلاثة بحارة مفقودين

أفاد المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية بالجزائر العاصمة الملازم أول خالد بن خلف الله أن البحث جار عن ثلاثة بحارة مفقودين بعد غرق سفينة صيد صبيحة هذا الأحد على مستوى الصابلات (خليج الجزائر) في حين تم إنقاذ 6 بحارة من طاقم السفينة.

وذكر المصدر ذاته أن أنه تم تسجيل في حدود الساعة 3 صباحا و 15 دقيقة من صباح هذا الأحد غرق سفينة لصيد الأسماك على مستوى خليج الجزائر (الصابلات) أين تم إنقاذ 6 بحارة من طاقم السفينة بما فيهم مالك السفينة تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 40 سنة من طرف أعوان الحماية المدنية وحراس السواحل.

وأشار المتحدث أن عمليات البحث عن البحارة المفقودين الثلاثة جراء انقلاب السفينة ما تزال متواصلة.

وأضاف الملازم أول بن خلف الله أنه تم تسخير للعملية زورق و 4 غطاسين إضافة إلى شاحنة إطفاء و 3 سيارات إسعاف، فيما لم تحدد بعد أسباب الحادث.

المصدر : وأج