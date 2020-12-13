أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة هذا الأحد على تنصيب منير بهادي مديرا عاما جديدا للمكتبة الوطنية، حسبما أشار إليه بيان للوزارة.

وأكدت بن دودة، خلال مراسم التنصيب، أن "مخطط إصلاح"جديد سيتم تنفيذه بالمكتبة الوطنية بغلاف مالي مهم، وهو ما يمكّن المكتبة الوطنية من إصلاح هيكلي هام، وليأخذ هذا الصرح مكانته العالية التي يستحق، مشيرة إلى أن المدير الجديد "يملك ما يؤهّله ليكون في مستوى التحديات الجديدة للمكتبة الوطنيّة".

من جانبه شكر المدير العام الجديد للمكتبة الوطنية، منير بهادي، وزيرة الثّقافة والفنون، على الثقة التي حظي بها، مؤكدا أن "تصوّر الوزيرة "يحفّزني لأن أكون في مستوى التكليف، ولأن أبذل قصارى جهدي لتسترجع المكتبة الوطنية قيمتها الراقية"، مشيرا ايضا إلى أنّ "كل المبادرات ستجد أذانا صاغية من قِبله واستجابة دائمة بُغية تطوير أداء مؤسسة المكتبة الوطنية".

جدبر بالذكر أن منير بهادي، وهو أستاذ جامعي في العلوم الاجتماعية، يترأس المجلس العلمي لكلية العلوم الاجتماعية، كما له ثلاثة مؤلفات أكاديمية وأطروحات جامعية حول التاريخ والفلسفة والبحث العلمي