كوبا تجدد موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

جدد مدير التعاون الكوبي - الأمريكي في وزارة الشؤون الخارجية الكوبية , كارلوس فرنونداس دي كاسيو, هذا الاثنين, موقف كوبا المتضامن مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وقال كارلوس دي كاسيو "تجدد كوبا موقفها المتضامن مع الجمهورية الصحراوية" وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته دونالد ترامب اعترافه بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

وأكد في السياق في تغريدة على موقع تويتر "رفض كوبا لكل محاولات الرئيس الأمريكي الرامية لتجاهل القرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وجهود المجتمع الدولي لضمان حق الشعب الصحراوي في حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

وتصنف الامم المتحدة الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.