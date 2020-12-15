الوزير الأول يشرف على توزيع حافلات للنقل المدرسي موجهة لمناطق الظل بولاية المسيلة

أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد هذا الثلاثاء في إطار زيارة العمل والتفقد التي تقوده إلى المسيلة على توزيع حافلات للنقل المدرسي موجهة لمناطق الظل تقع عبر 5 بلديات بالولاية.

ويتعلق الأمر ببلديات كل من جبل مساعد و سيدي امحمد و بلعايبة و سيدي عامر و محمد بوضياف.

وتأتي عملية توزيع هذه الحافلات على هامش حفل توزيع 400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" الذي احتضنه القطب الحضري بمدينة المسيلة.

عقب ذلك أشرف السيد جراد بذات الموقع على وضع حجر الأساس لإنجاز 300 سكن ترقوي مدعم و 538 وحدة بصيغة البيع بالإيجاري حيث أعطى توجيهات تتعلق ب"تجنب إنجاز محلات تجارية في الطابق الأرضي من العمارات كونها تؤثر على الجانب المعماري الجمالي لها".

وحسب الشروحات التي قدمت للوزير الأول بعين المكان فقد تم منذ مطلع السنة الجارية توزيع ما مجموعه 6451 وحدة سكنية من مختلف الصيغ كما سيشرع خلال الأيام المقبلة في أشغال بناء 538 سكنا ضمن صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل".

للإشارة سيتوجه الوزير الأول إلى مقر الإذاعة الجزائرية بالمسيلة .

للتذكير يرافق الوزير الأول في إطار هذه الزيارة وزراء كل من الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود و التعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان و السكن و العمران و المدينة كمال ناصري إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم.

جراد يضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مستشفى بسعة 240 سريرا

أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الثلاثاء بالمسيلة على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مستشفى بسعة 240 سريرا سيحتضن عديد المصالح من بينها تلك الخاصة بالاستعجالات الطبية.

وبهذه المناسبة شدد الوزير الأول على ضرورة العمل على إنجاز "هيكل صحي عصري يتوفر على جميع ظروف الراحة التي تسمح بترقيته مستقبلا إلى مركز استشفائي جامعي", مشددا بإسناد هذا المشروع لمؤسسة كوسيدار.

وبعين المكان أعطى جراد تعليمات للمسؤولين المحليين من أجل العمل على التحضير من الآن لمرحلة تجهيز هذا المستشفى و المورد البشري الطبي و شبه الطبي و الإداري الذي يتعين تسخيره من أجل تشغيل هذا الهيكل.

وحسب الشروح المقدمة للوزير الأول حددت آجال إنجاز المستشفى الجديد للمسيلة بسعة 240 سريرا ب32 شهرا.

وتطلب هذا الهيكل الصحي تسخير استثمار عمومي بقيمة 6ر4 مليار دج و سيحتضن عدة مصالح من بينها تلك الخاصة بالاستعجالات الطبية.