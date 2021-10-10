الوزير الأول يمثل الرئيس عبد المجيد تبون في مؤتمر حركة بلدان عدم الانحياز ببلغراد

يشارك الوزير الأول, وزير المالية, السيد أيمن بن عبد الرحمن, ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, في أشغال مؤتمر الاحتفال بالذكرى الستين لحركة بلدان عدم الانحياز التي ستحتضنها بلغراد, عاصمة صربيا يومي الاثنين والثلاثاء.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول اليوم الأحد أنه "ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, يشارك الوزير الأول, وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن, ابتداء من الغد في أشغال مؤتمر الاحتفال بالذكرى الستين لحركة بلدان عدم الانحياز, التي ستحتضنها بلغراد, عاصمة صربيا, يومي 11 و 12 أكتوبر الجاري".