الجزائر تحيي موقف حركة عدم الانحياز المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أكد الوزير الأول, وزير المالية ,أيمن بن عبد الرحمان , اليوم الاثنين , بالعاصمة الصربية , بلغراد , اعتزاز الجزائر بموقف حركة عدم الانحياز "المبدئي و الثابت" , المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير , و دعا الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي, إلى إعادة المسار الأممي للنزاع في الصحراء الغربية إلى طريقه.

وقال بن عبد الرحمان, في كلمته خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى ال60 لانعقاد أول مؤتمر لدول عدم الانحياز, في بلغراد, ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون: "لقد كان لوقوف حركة عدم الانحياز إلى جانب الشعوب المطالبة بحريتها واستقلالها الأثر البالغ في انعتاق هذه الشعوب من أغلال الهيمنة الأجنبية والاستعمار.

وإذ تسجل الجزائر, بكل اعتزاز, الموقف المبدئي والثابت للحركة, المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, فإنها تدعو الدول الأعضاء لمواصلة هذا الدعم الثمين لاسيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها قضية الصحراء الغربية, جراء عدم تمكين الأمم المتحدة من انجاز مهمتها المتمثلة في استكمال تصفية الاستعمار في الإقليم".

وتابع الوزير الأول في كلمته, أمام أشغال الاجتماع الذي انطلقت أشغاله اليوم وتدوم يومين, أن "الدفاع عن القضايا العادلة ينبغي أن يرتكز على حق الشعوب في تقرير المصير الذي يشكل أحد المبادئ المؤسسة لفلسفة الحركة ولعملها.

وأحيي الدعم الثابت والمستمر لحركتنا لهذا المبدأ في الوقت الذي يتعرض فيه لشتى محاولات التقويض وتحريف أسسه القانونية كما كرسها ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة".

وبعدما أشار إلى حالة الانسداد لأفق عملية السلام, و"التراجع الخطير" الذي "فتح الصراع بين طرفي النزاع على : المغرب وجبهة البوليساريو, على المجهول", دعا السيد بن عبد الرحمن في كلمته , "الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص, لتحمل مسؤولياته كاملة والعمل على إعادة المسار الأممي إلى طريقه بما يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه, غير القابل للتصرف, في تقرير المصير".

كما أكد الوزير الأول , "دعم الجزائر لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي القاضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع, المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

الوزير الأول يجدد التأكيد على تمسك الجزائر والتزامها بمبادرة السلام العربي

وأكد الوزير الأول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, اليوم الاثنين, ببلغراد, أن القضية الفلسطينية تبقى في صلب اهتمامات حركة عدم الانحياز التي هي واعية تماما بمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية لتأكيد دعمها الثابت للشعب الفلسطيني, مجددا التأكيد على تمسك الجزائر والتزامها بمبادرة السلام العربية.

وقال الوزير الأول في مداخلته خلال اجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى ال60 لانعقاد أول مؤتمر لدول عدم الانحياز, في بلغراد سنة 1961, "تبقى القضية الفلسطينية في صلب اهتمامات حركتنا التي تبقى واعية تماما بمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية لتأكيد دعمها الثابت للشعب الفلسطيني في سعيه إلى انتزاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف, بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967, وعاصمتها القدس الشريف".

كما تجدد الجزائر, يضيف الوزير, "تمسكها والتزامها بمبادرة السلام العربية الرامية لتكريس حل الدولتين وتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري".

وقال "إن الجزائر التي تعد من بين الأعضاء المؤسسين لهذه الحركة, ولم تكن قد استرجعت استقلالها بعد, لم تدخر يوما أي جهد من أجل تعزيز حركة عدم الانحياز

وإعلاء مبادئها وتحقيق أهدافها, ولا يسعها اليوم إلا الإشادة بالإنجازات التي حققتها الحركة منذ نشأتها وبقائها كمحفل تتكامل فيه جهود شعوب الجنوب وتتلاحم فيه تطلعاتها وطاقاتها".

وأضاف قائلا "باعتبارها قبلة للثوار ومناصرة للقضايا العادلة في العالم, وقفت الجزائر إلى جانب حركات التحرر في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ولم تتوان في الدفاع عن قضاياها والالتزام بمساندة نضالها ماديا ومعنويا.

وساهمت في ذلك من خلال النداء الذي وجهه الرئيس الراحل هواري بومدين من أجل إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يحرر العالم الثالث من قيود الاستعمار الجديد خلال مؤتمر قمة دول عدم الانحياز المنعقد في 1973 بالجزائر".

الاحتفال بذكرى تأسيس حركة عدم الانحياز فرصة لتجديد التمسك بمبادئ التكتل

وأكد الوزير الأول وزير المالية, السيد أيمن بن عبد الرحمان, أن احتفال الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز بالذكرى ال60 لتأسيسها, هو "حدث تاريخي فاصل" و فرصة لنا جميعا ل"تجديد تمسكنا برؤى و مبادي و أهداف" الحركة, التي لم تدخرالجزائر يوما أي جهد من أجل تعزيزها واعلائها.

وقال السيد بن عبد الرحمان, في كلمته ون: "ما نحتفل به اليوم هو أكثر من لحظة تذكارية في التاريخ, بل هو حدث تاريخي فاصل وإرث ثمين تملكته شعوبنا, وينبع من مبادئ باندونغ التي أعيد تأكيدها هنا في بلغراد في المؤتمر الأول في عام 1961".

وأضاف أنه " إلى جانب ما ينطوي عليه هذا المؤتمر من أبعاد تاريخية خاصة ومميزة, فهو فرصة لنا جميعا لتجديد تمسكنا واحترامنا لرؤى ومبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز التي أكدت الأحداث التي هيكلت العلاقات الدولية مدى صوابها الأخلاقي وسخائها السياسي".

وتطرق الوزير الأول, إلى جهود الجزائر التي تعد من بين الأعضاء المؤسسين لهذه الحركة, وهي لم تكن قد استرجعت استقلالها بعد, ووقوفها إلى جانب حركات التحرر في العالم, قائلا إنها (الجزائر) " لم تدخر يوما أي جهد من أجل تعزيز حركة عدم الانحياز وإعلاء مبادئها وتحقيق أهدافها".

كما أشاد السيد بن عبد الرحمان, في كلمته ب" الانجازات" التي حققتها الحركة منذ نشأتها و"بقائها كمحفل تتكامل فيه جهود شعوب الجنوب وتتلاحم فيه تطلعاتها وطاقاتها", مشيرا إلى أن حركة عدم الانحياز التي أصبحت صوتا جامعا للدول النامية, وبديلا مميزا للدفاع عن مصالحها المعنوية والسياسية والاستراتيجية, "منحت صوتا لمن لا صوت لهم" و " لعبت دورا مهما في الحفاظ على السلام والأمن في العالم وساهمت جهودها الحثيثة في تعزيز توازن القوى في العلاقات الدولية والدفاع عن القضايا العادلة".

كما أكدت الحركة - يضيف الوزير الأول - باستمرار على أهمية العمل في إطار تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي, ودعت في هذا الصدد لضرورة الالتزام بمبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وحق الشعوب في تقرير مصيرها وترسيخ العدالة ونبذ جميع أشكال التدابير القسرية الأحادية.

وانطلقت اليوم الاثنين, أشغال اجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى ال60 لانعقاد أول مؤتمر لدول عدم الانحياز, في بلغراد سنة 1961, سيعرف مشاركة نحو 100 وفد يمثلون الدول الأعضاء في الحركة, بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية.