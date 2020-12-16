مولودية الجزائر تفوز على المدية 3-0 وعين مليلة وبلوزداد يتعادلان 0-0

16/12/2020 - 00:16

تغلبت مولودية الجزائر على أولمبي المدية  بنتيجة 3-0, بينما اكتفى حامل اللقب شباب بلوزداد بالتعادل على ميدان جمعية  عين مليلة (0-0), في مباريات تسوية رزنامة بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم, هذا الثلاثاء. 

ففي ملعب "5 جويلية" (الجزائر), حققت المولودية الفوز على أولمبي المدية  بثلاثية نظيفة من تسجيل فريوي (د 7) و بن ساحة (د 12) و عبد الحفيظ (د 59).

أما في عين مليلة, فافترق فريقا جمعية عين مليلة و شباب بلوزداد على نتيجة  التعادل الأبيض.

بعد هذه التسوية, تلتحق المولودية بوفاق سطيف في مقدمة الترتيب ب7 نقاط,  بينما تصعد جمعية عين مليلة للصف الثالث, رفقة شبيبة الساورة و اتحاد بسكرة  برصيد 5 نقاط لكل فريق.

من جهته, يحتل شباب بلوزداد المركز السادس ب4 نقاط, إلى جانب أولمبي الشلف و  نجم مقرة, و يبقى له لقاء متأخرا سيجريه أمام شبيبة سكيكدة, أما أولمبي المدية  فيتواجد في أسفل الترتيب (مرتبة 19) برصيد نقطة واحدة رفقة اتحاد بلعباس.

            النتائج:    

جمعية عين مليلة - شباب بلوزداد        0-0

مولودية الجزائر - أولمبي المدية         3-0      

الترتيب                                     نقاط     لعب           

1. وفاق سطيف                          7          3

--. مولودية الجزائر                       7          3  

3. شبيبة الساورة                        5          3

--. اتحاد بسكرة                         5          3

--. جمعية عين مليلة                  5          3 

6. شباب بلوزداد                        4          2

--. أولمبي الشلف                     4          3

--. نجم مقرة                            4         3

9. شبيبة سكيكدة                     3          2

--. مولودية وهران                     3         3

--. نصر حسين داي                     3         3 

--. سريع غليزان                          3          3 

--. نادي بارادو                            3          3

--. شباب قسنطينة                    3          3                      

15. شبيبة القبائل                       2          3

--. أهلي برج بوعريريج                   2         3

--. وداد تلمسان                         2          3

--. اتحاد الجزائر                          2          3

19. أولمبي المدية                     1           3 

--. اتحاد بلعباس                        1          3.

وسوم:

رياضة, كرة القدم, الرابطة 1

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