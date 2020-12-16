مولودية الجزائر تفوز على المدية 3-0 وعين مليلة وبلوزداد يتعادلان 0-0

تغلبت مولودية الجزائر على أولمبي المدية بنتيجة 3-0, بينما اكتفى حامل اللقب شباب بلوزداد بالتعادل على ميدان جمعية عين مليلة (0-0), في مباريات تسوية رزنامة بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم, هذا الثلاثاء.

ففي ملعب "5 جويلية" (الجزائر), حققت المولودية الفوز على أولمبي المدية بثلاثية نظيفة من تسجيل فريوي (د 7) و بن ساحة (د 12) و عبد الحفيظ (د 59).

أما في عين مليلة, فافترق فريقا جمعية عين مليلة و شباب بلوزداد على نتيجة التعادل الأبيض.

بعد هذه التسوية, تلتحق المولودية بوفاق سطيف في مقدمة الترتيب ب7 نقاط, بينما تصعد جمعية عين مليلة للصف الثالث, رفقة شبيبة الساورة و اتحاد بسكرة برصيد 5 نقاط لكل فريق.

من جهته, يحتل شباب بلوزداد المركز السادس ب4 نقاط, إلى جانب أولمبي الشلف و نجم مقرة, و يبقى له لقاء متأخرا سيجريه أمام شبيبة سكيكدة, أما أولمبي المدية فيتواجد في أسفل الترتيب (مرتبة 19) برصيد نقطة واحدة رفقة اتحاد بلعباس.

النتائج:

جمعية عين مليلة - شباب بلوزداد 0-0

مولودية الجزائر - أولمبي المدية 3-0

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 7 3

--. مولودية الجزائر 7 3

3. شبيبة الساورة 5 3

--. اتحاد بسكرة 5 3

--. جمعية عين مليلة 5 3

6. شباب بلوزداد 4 2

--. أولمبي الشلف 4 3

--. نجم مقرة 4 3

9. شبيبة سكيكدة 3 2

--. مولودية وهران 3 3

--. نصر حسين داي 3 3

--. سريع غليزان 3 3

--. نادي بارادو 3 3

--. شباب قسنطينة 3 3

15. شبيبة القبائل 2 3

--. أهلي برج بوعريريج 2 3

--. وداد تلمسان 2 3

--. اتحاد الجزائر 2 3

19. أولمبي المدية 1 3

--. اتحاد بلعباس 1 3.