نصيرالعمري للاذاعة : "تغريدة ترامب بخصوص الصحراء الغربية بلا اثر قانوني"

20/12/2020 - 12:59

قال المحلل السياسي نصير العمري أن الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قدم للنظام المغربي، مجرد تغريدة فقط لا أثر قانوني لها، بل وسينتهي مفعولها برحيله من البيت الأبيض في يناير 2021.

كما أوضح العمري خلال مشاركته في برنامج "قراءات" للاذاعة الدولية إن الشعب المغربي ليس ممثلا سياسيا بالشكل الذي يمكنه ان يؤثر على القرارات السياسية. ولفت إلى أن الشعب المغربي شعب أبي، يرفض كل أشكال التطبيع مع الصهاينة على حساب الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.

كما أوضح ان من شأن اتفاقية التطبيع التأثير على دول المغرب العربي التي ظلت لمدة طويلة محصنة من الاضطرابات التي حدثت في منطقة المشرق العربي، وذلك من خلال إتاحة فرصة التجسس على دول المنطقة.

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العالم, افريقيا

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