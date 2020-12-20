بطولة إفريقيا للجيدو: المنتخب الوطني يتوج باللقب حسب الفرق

توّج المنتخب الوطني للجيدو اكابر (اناث وذكور)، هذا الأحد بلقب البطولة الإفريقية "حسب الفرق"، بعد فوزه في الدور النهائي على المنتخب السنغالي, في نهائي الطبعة ال41 من المنافسة القارية التي احتضنتها مدغشقر في الفترة الممتدة من 17 إلى 20 ديسمبر الجاري، والمؤهلة للألعاب الاولمبية طوكيو2021.

فبعد أن أعفته القرعة من المشاركة في الدور الأول من التصفيات، دخل المنتخب الوطني (مختلط /رجال وسيدات) المنافسة في الدور النصف النهائي الذي فاز فيه على المنتخب الغابوني،الذي بلغ هذا الدور هو الآخر بعد تجاوزه المنتخب البورندي.

وعن هذه النتيجة المحققة بمدغشقر,أكدت المصارعة أمينة بلقاضي المتحصلة على الميدالية الذهبية في فئة (اقل من 63 كلغ) أنها جدّ سعيدة بهذا التتويج الذي جاء ثمرة اجتهاد ومثابرة جميع المصارعين, معربة بالمناسبة على أن يكون هذا اللقب لبنة أخرى تضاف إلى انجازات الجيدو الجزائري في المحافل الدولية ".

ومن جانبه أعرب مدرب المصارعة بلقاضي الحائزة على لقب أحسن رياضية جزائرية لسنة 2019، محمد سيداري، عن إرتياحه للنتيجة المسجلة من قبل مصارعته التي أثرت سجلها الشخصي بلقب أفريقي ثاني بعد الأول المحقق سنة 2019 بجنوب افريقيا.

وفي منافسات الفردي, التي جرت على مدار ثلاثة أيام واختتمت يوم السبت, حصدت الجزائر ست ميداليات ذهبية واحدة, ثلاث فضيات وبرونزيتين.

وتوجت بالذهب المصارعة أمينة بلقاضي (-63 كلغ), فيما حقق الفضيات الثلاث كل من عبد الرحمن بن عمادي (-90 كلغ), ومحمد سفيان بلرقعة (+100كلغ), وصونيا أصلاح (+78 كلغ), أما البرونزيتان فقد كانتا من نصيب الثنائي فتحي نورين (- 73 كلغ) وكوثر وعلال (- 78 كلغ).

وعرف هذا الموعد القاري المؤهل لألعاب طوكيو مشاركة 125 مصارع (75 من الرجال و50 اناث), يمثلون 32 بلدا