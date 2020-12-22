كورونا : الوزير الأول يصدر تعليمات لمباشرة كل التدابير الضرورية لضمان وفرة اللقاح و الانطلاق في عملية التطعيم

أصدر الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد هذا الاثنين تعليمات من أجل مباشرة كل التدابير وتعبئة الموارد الضرورية لضمان وفرة اللقاح ضد فيروس كورونا و الانطلاق في عملية التطعيم مع حلول شهر جانفي المقبل, وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر أن الوزير الأول أصدر"تعليمات من أجل مباشرة كل التدابير وتعبئة الموارد الضرورية لضمان وفرة اللقاح والانطلاق في عملية التطعيم مع حلول شهر جانفي 2021, طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية, مع العلم أن اللجنة العلمية قد حددت من الآن قائمة للمخابر الـمطورة للقاحات وأن العقود يجري استكمالها بالنسبة للتسليمات الأولى".

وتابع ذات المصدر أنه "تقرر ضبط النظام الوطني للتلقيح مع نشره عبر الهياكل الصحية الجوارية التي يتعين أن تغطي كل التراب الوطني".

للإشارة فقد جاءت هذه التعليمات خلال اجتماع ترأسه السيد جراد و خصص لدراسة السبل والوسائل التي تسمح باقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا, شارك فيه الوزراء المكلفون بالشؤون الخارجية, الصحة, النقل, الصناعة الصيدلانية, إصلاح الـمستشفيات, وكذا رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي, وأعضاء اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة (كوفيد-19) وممثلي وزارة الدفاع الوطني.

يذكر أن الرئيس تبون كان أصدر أمس الاحد أوامر للوزير الأول بأن يترأس "فورا" اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19 والشروع في عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي المقبل.