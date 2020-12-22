إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب على خلفية تصريحات العثماني حول سبتة ومليلية

استدعت الحكومة الإسبانية, مساء الاثنين, سفيرة المغرب لدى مدريد, كريمة بن يعيش, على وجه السرعة, لتقديم توضيحات حول تصريحات رئيس الحكومة المغربية, سعد الدين العثماني التي قال خلالها أن سبتة ومليلية, "مدينتان مغربيتان", حسبما ذكرت وكالة (أوروبا برس).

وأبلغت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإسبانية, كريستينا غالاتش, السفيرة المغربية, احتجاجها الكامل عما ورد في تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني, مشددة على أنها تتوقع من جميع شركائها "احترام السيادة الكاملة لإسبانيا ووحدتها الترابية", وفقا لما جاء في بيان صادر عن الخارجية الإسبانية.

وأوضح ذات البيان أن غالاتش, طلبت توضيحات حول تصريحات رئيس الوزراء المغربي, الذي قال خلال مقابلة مع قناة "شرق نيوز" المصرية, أنه فيما يتعلق بالجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية, "استمر الوضع الراهن لخمسة أو ستة قرون", وأن "اليوم سيأتي عندما نعيد فتح قضية سبتة ومليلية".

وقد أثارت تصريحات رئيس الوزراء المغربي انتقادات من عدة أحزاب سياسية في إسبانيا, حيث قال الأمين العام ل"الحزب الشعبي الإسباني" بابلو كاسادو, في تغريدة له على حسابه الشخصي عبر تويتر: "يجب على بيدرو سانشيز الرد الفوري على تصريحات رئيس الحكومة المغربي", قبل أن يذكر بأن "السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية ووحدة الأراضي الوطنية غير قابلة للتصرف".

من جانبه طالب حزب "بوكس", القوة السياسية الثالثة في إسبانيا "برد قوي على هذا التهديد", موضحا أن "الأطماع التوسعية للاستبداد المغربي تشكل خطرا على سيادة إسبانيا, بسبب جبن هذه الحكومة".