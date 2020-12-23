هاتف نقال : 22ر45 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث لسنة 2020 في الجزائر

كشفت أسماء بن هداج، رئيسة دائرة مرصد السوق والدراسات الإستراتيجية بسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، أن عدد مشتركي الهاتف النقال (جي.أس.أم والجيلين الثالث والرابع) في الجزائر بلغ 22ر45 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020.

وأوضحت أن هذا الرقم يمثل انخفاضا طفيفا يقدر ب66ر0 %، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، حيث بلغ 52ر45 مليون مشترك،.

لكن سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية أشارت، في تقريرها الأخير، أنه من اصل 22ر45 مليون مشترك نشط، نعد 15ر7 مليون مشترك في شبكة جي.أس.أم (81ر15 %) مقابل 07ر38 مليون مشترك في شبكة الجيلين الثالث والرابع (19ر84 %).

غير أن ذات السلطة تشير الى تسجيل انخفاض (33ر20 %) في حظيرة مشتركي جي.أس.أم في ظرف سنة (15ر7 مليون خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، مقابل 97ر8 مليون مشترك خلال نفس الفترة من سنة 2019).

و يعود هذا الانخفاض الى انتقال مشتركي جي.أس.أم الى شبكات التكنولوجيات الحديثة الجيل الثالث و الجيل الرابع، على حد تعبير السلطة.

وسجلت نسبة الولوج الى الانترنيت انخفاضا طفيفا (13ر0 %) لتنتقل من 103 % خلال الثلاثي الثالث من السنة الماضية الى نسبة 87ر102 % خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية حسبما جاء في التقرير الذي تم إعداده حسب عدد السكانالجزائريين المقدر ب 96ر43 مليون نسمة و عدد الأسر المقدر ب32ر7 مليون الى غاية 30 سبتمبر 2020.

أما الحركة على مستوى شبكات الهاتف النقال، فقد بلغ حجمها 40.816 مليون دقيقة، منها 92ر85% تمت داخل الشبكة، و92ر13 % ضمن الاتصالات الوطنية الخارجة و 10ر0 % ضمن الاتصالات الدولية الخارجة، و06ر0 % ضمن الاتصالات الدولية الداخلة.

و بشأن الدخل الشهري المتوسط المحقق عبر كل مشترك (الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة)، فقد انتقل من 511 دينار جزائري الى 533 دج في ظرف سنة.

و فيما يخص عدد المشتركين حسب المتعاملين، فإن موبيليس تظل تحتل الصدارة ب 75ر18 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، و هو ما يمثل انخفاض مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 التي سجلت 17ر18 مليون مشترك، متبوعة في المرتبة الثانية بشركة أوريدو بعدد مشتركين بلغ 47ر14 مليون خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 مقابل 07ر15 مليون مشترك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 .

من جهة أخرى كشفت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية في تقريرها الأخير حول سوق الانترنت النقال (الجيل الثالث/الجيل الرابع) أنه تم تسجيل 38.069.773 مشترك خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 ، مشيرة إلى أنه تم تسجيل زيادة 17ر4 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 حيث كان المجموع 36.546.458 في ظرف سنة.

و فيما يخص تطور الحظيرة الاجمالية لمشتركي الانترنت النقال حسب التكنولوجيا، فقد اشارت الى ارتفاع خلال الثلاثي الثالث الجاري لعدد المشتركين في الجيل الرابع ب28.125.102 مشتركا نشطاي مقابل 23.807.131 في الثلاثي الثالث من سنة 2019 و انخفاض لعدد المشتركين في الجيل الثالث ب9.944.671 (مجموع 12.739.327 خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019).

كما اشار ذاته الى زيادة في نسبة استخدام الانترنت النقال لتنتقل من 06ر83 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 الى60ر86 % في الثلاثي الثالث من سنة 2020.

و تم في ذات السياق التطرق الى حركة تدفق الانترنت المستهلك للهاتف النقال خلال الثلاثي الثالث في الجزائر, حيث تمت الاشارة الى ارتفاع معتبر لحجم حركة تدفق الانترنت للهاتف النقال المستهلك خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 لتبلغ 385.892.838 جيغاأكت مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث تم تسجيل 278.476.358 اي بنسبة زيادة تقدر ب 57ر38%.