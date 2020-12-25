مصالح الصحة العسكرية تواصل حملة التلقيح ضد الأنفلونزا والكشف عن كورونا

واصلت أمس الخميس الأطقم الطبية لمصالح الصحة العسكرية بالناحية العسكرية الثانية حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19، وذلك ببعض المناطق النائية في كل من ولاياتي مستغانم ومعسكر، حسب ما أورده اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بتدعيم المنظومة الصحية الوطنية وتقديم يد العون والمساعدة والتكفل الطبي لفائدة سكان ومواطني المناطق النائية، واصلت، أمس الخميس 24 ديسمبر 2020، الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية بالناحية العسكرية الثانية حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 بكل من مناطق دوار سلاطنة، قدادرة، الفيض وأولاد عبد الرحمان ببلدية سيدي علي بولاية مستغانم، إضافة إلى مناطق سيدي زيان، بني عطى وأولاد بلقاسم بولاية معسكر".

وأشار البيان إلى أن هذه الحملة "متواصلة عبر أقاليم النواحي العسكرية الستة من خلال تسخير أطقم طبية وشبه طبية مزودة بكافة التجهيزات المادية واللوجستية الضرورية".

يذكر أن هذه الحملة التي أطلقتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الشهر الماضي، تتم تحت إشراف "أطقم طبية متكونة من أطباء وممرضين عسكريين ومدنيين"، وتهدف إلى تلقيح مواطني المناطق النائية ضد مرض الأنفلونزا الموسمية وإجراء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مع توزيع حصص من الكمامات الطبية المعقمة على السكان.

كما ترمي إلى "التقرب من المواطنين المسنين ذوي الأمراض المزمنة، لإخضاعهم للفحص العام من طرف الأطباء المشرفين على هذه الحملات، بالإضافة إلى توزيع كميات من الأدوية بوصفات طبية بعد الفحص والمعاينة".(