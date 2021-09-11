تنصيب اللواء محمد البشير سويد مديرا مركزيا لمصالح الصحة العسكرية بالنيابة بوزارة الدفاع الوطني

أشرف اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت على تنصيب اللواء محمد البشير سويد مديرا مركزيا بالنيابة لمصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني ، خلفا للواء عبد القادر بن جلول، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان: "باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أشرف اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، على التنصيب الرسمي للواء محمد البشير سويد مديرا مركزيا بالنيابة لمصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني خلفا للواء عبد القادر بن جلول الذي استفاد من حقه في التقاعد".

وأسدى الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، خلال هذه المناسبة لإطارات هذه المديرية المركزية، جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها على ضرورة بذل المزيد من الجهود المتفانية من أجل الارتقاء بالصحة العسكرية إلى مداها المنشودي من خلال تحسين ظروف التكفل الصحي المتعدد الأشكال بمستخدمي وزارة الدفاع الوطني، وذوي حقوقهم، فضلا عن السهر على صيانة العتاد والتجهيزات الطبية الموضوعة تحت التصرف.

وأكد من جهة أخرى حرصه الشديد على الحفاظ على الجاهزية الدائمة للتدخل لمساندة القطاع الصحي المدني، لاسيما في حالات الأوبئة والكوارث والأخطار الكبرى يضيف المصدر ذاته.

وقد صادق اللواء محمد الصالح بن بيشةي بعد ذلك، على محضر تسليم السلطة، حسب ما جاء في نفس البيان.