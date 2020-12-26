الرابطة الاولى تبرمج تواريخ اللقاءات من الجولة 7 إلى 12 وكذا المتأخرة

برمجت الرابطة المحترفة لكرة القدم مباريات بطولة الرابطة الأولى من الجولة السابعة الى غاية الجولة 12، بالإضافة الى اللقاءات المتأخرة عن الجولات السابقة.

وحسبما أوردته الهيئة اليوم السبت على موقعها الرسمي،ستجرى الجولة السابعة ابتداء من يوم الجمعة 8 جانفي وتستمر الى غاية الاثنين 11 من نفس الشهر .

أما الجولة الثامنة فتجرى ما بين 14 و 16 جانفي القادم. وتمت برمجة الجولة التاسعة ليوم الجمعة 22 جانفي ، تليها الجولة العاشرة بأربعة ايام، اي يوم الثلاثاء 26جانفي، ثم تأتي الجولة 11 التي ستلعب السبت 30جانفي2021، أما الجولة 12 فستقام يومي السبت والأحد 6 و 7 فيفري من السنة المقبلة.

أما فيما يخص اللقاءات المتأخرة، فستلعب مباراة شباب بلوزداد - شبيبة سكيكدة ومولودية الجزائر - شباب قسنطينة وشبيبة القبائل- جمعية عين مليلة بتاريخ الـ31 ديسمبر الحالي، بينما تبقى مواجهة نصر حسين داي-وفاق سطيف تتأرجح ما بين يومي 31 ديسمبر 2020 و الفاتح جانفي 2021، حيث تبقى مرهونة بقرار الكنفيدرالية الافريقية (الكاف) الخاص بمقابلة الوفاق ورونيسانس التشادي ضمن إياب الدورالتمهيدي لمنافسة رابطة أبطال افريقيا. يذكر ان لقاء الذهاب لم يلعب.

وتقام مباراتي أولمبي المدية-شباب بلوزداد و شبيبة الساورة-مولودية الجزائر يوم الثلاثاء 2 فيفري 2021، بالمقابل، ستبرمج مباراة شباب بلوزداد-شباب قسنطينة، في تاريخ لاحق.

الجولة السابعة:

- الجمعة 8 يناير 2021:

نصر حسين داي- جمعية الشلف

شبيبة سكيكدة - شبيبة الساورة

شباب قسنطينة - جمعية عين مليلة

- السبت 9 يناير 2021

أولمبي المدية - وداد تلمسان

اتحاد بلعباس - نجم مقرة

سريع غليزان - اتحاد بسكرة

أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف

- الاثنين 11 يناير 2021

شبيبة القبائل - اتحاد الجزائر

مولودية الجزائر - مولودية وهران

نادي بارادو - شباب بلوزداد

الجولة الثامنة:

- الخميس 14 يناير 2021

شبيبة سكيكدة - شباب قسنطينة

- الجمعة 15 يناير 2021:

شبيبة الساورة- نصر حسين داي

جمعية الشلف - اهلي برج بوعريريج

اتحاد بسكرة - اتحاد بلعباس

جمعية عين مليلة- أولمبي المدية

- السبت 16 يناير 2021:

اتحاد الجزائر- سريع غليزان

نجم مقرة- نادي بارادو

وداد تلمسان-شبيبة القبائل

شباب بلوزداد- مولودية وهران

وفاق سطيف- مولودية الجزائر

المصدر : وأج