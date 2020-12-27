دورة بولونيا : السباعي الجزائري يواجه هذا الأحد نظيره الروسي

سيواجه المنتخب الوطني لكرة اليد رجال، هذا الأحد نظيره الروسي في إطار دورة بولونيا الدولية الودية المقررة من 27 الي 29 ديسمبر الجاري بمدينة جاسترزيبي (350 كلم من العاصمة وارسو) والتي تدخل ضمن استعدادات السباعي الجزائري لبطولة العالم المقبلة التي ستحضنها مصر من 13 إلي 31 جانفي 2021.

وتتواجد العناصر الوطنية ببولونيا منذ يوم 17 ديسمبر الفارط، لمواصلة تحضيراتهم تحسبا للبطولة العالمية، حيث انهزم "الخضر" أمام نظيره البولوني بنتيجة 24-26، في ثاني لقاء ودي جمع بينهما بفلاديسلاوو ببولونيا، هذا اللقاء هو الثاني للتشكيلة الوطنية بعد فوزها في الأول على نفس المنتخب البولوني بنتيجة 26-23.

ويواصل السباعي الوطني تربصه التحضيري في بولونيا حتى 30 ديسمبر الجاري، تتخلله المشاركة في دورة وارسو الدولية الودية بين 27 و29 ديسمبر بحضور ثلاثة منتخبات، فبالإضافة إلى بولونيا (البلد المنظم) والجزائر، ستعرف هذه الدورة الودية مشاركة روسيا.

وسيواصل رفاق القائد مسعود بركوس فترتهم الإعدادية للمونديال، بإجراء تربص تحضيري أخير بالمنامة بالبحرين ابتداء من 6 جانفي 2021 والذي ستتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب البحريني يومي 8 و10 من نفس الشهر، قبل التوجه إلى القاهرة بتاريخ 11 جانفي الداخل.

ويتواجد المنتخب الجزائري خلال بطولة العالم 2021 بمصر ضمن المجموعة السادسة رفقة المغرب والبرتغال وإيسلندا. وتستهل العناصر الوطنية المنافسة ضد المغرب (14 جانفي)، قبل مواجهة ايسلندا (16 جانفي) ثم البرتغال (18 جانفي). وجاء برنامج مقابلات المنتخب الجزائري رجال لكرة اليد في دورة بولونيا الدولية الودية المقررة من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري بمدينة جاسترزيبي على نحو التالي:

الاحد 27 ديسمبر 2020

الجزائر- روسيا سا 18:00

الاثنين 28 ديسمبر 2020

الجزائر- بولونيا سا 17:30