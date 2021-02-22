أولمبياد طوكيو 2020: المنتخب الوطني لكرة اليد في تربص تحضيري بفرنسا

سيدخل المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد رجال، في تربص تحضيري، نهاية شهر فيفري الجاري بفرنسا، تحسبا للمشاركة في الدورة التأهيلية لأولمبياد طوكيو 2020، المقررة بالعاصمة الألمانية برلين ابتداء من يوم 12 مارس المقبل، حسبما علم هذا الاثنين من الاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

ويشارك في هذا التربص التحضيري العناصر المحلية وتلك الناشطة في الخارج. وقال لحبيب لعبان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد أن "المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد سيتنقل إلى فرنسا، نهاية الشهر الجاري، للدخول في تربص مغلق تحضيرا للمشاركة في الدورة التأهيلية لأولمبياد طوكيو 2020، المقررة بالعاصمة الالمانية برلين".

واضاف"نحن بصدد التحضير لنقل اللاعبين إلى فرنسا للدخول في هذا التربص، وفي حال ما اذا قررت السلطات الفرنسية عدم السماح بدخول الرياضيين بسبب جائحة كورونا، فسنغير بدورنا الوجهة إلى برلين او يقام التربص هنا بالجزائر".

وسيشارك المنتخب الجزائري لكرة اليد في هذه الدورة إلى جانب منتخبات السويد وصيف بطل العالم وسلوفينيا بالإضافة إلى المانيا البلد المنظم .