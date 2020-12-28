دورة بولونيا: انهزام الجزائر وديا أمام روسيا بـ 24- 30

28/12/2020 - 09:47

انهزم المنتخب الجزائري لكرة  اليد (رجال) أمام نظيره الروسي بنتيجة 24- 30  الشوط الأول:( 7-14)، ضمن دورة ودية جمعت بينهما اليوم الاحد بجاستريزبي ، في إطار تحضيرات "الخضر" لبطولة  العالم-2021 بمصر (13-31 جانفي).

واضطر الجناح الايمن للمنتخب الوطني رضوان ساكر ( شبيبة  سكيكدة)، لمغادرة الميدان بعد 10 دقائق من اللعب جراء اصابة ألمّت به .          

ويخوض زملاء مصطفى حاج صدوق ، لقاءهم الثاني والاخير في اطار هذه الدورة التحضيرية  للمونديال،  غدا الاثنين امام بولونيا ( 17سا30 ، توقيت جزائري) وانسحبت بيلاروسيا التي كانت ستشارك في الدورة .  

ويتواجد السباعي الجزائري منذ 10 أيام ببولونيا، ضمن تربص ماقبل المونديال  حيث فاز امام بولونيا ب26- 23 ، قبل ان ينهزم مع نفس المنافس (24- 26) بالنسبة لمباراتيه الاولين الوديتين ،اللتين خاضهما  يومي 21 و 22 ديسمبر. 

ويجري رفاق القائد مسعود بركوس فترتهم الإعدادية للمونديال، بإجراء تربص  تحضيري اخير بالمنامة (البحرين) ابتداء من 6 يناير 2021 والذي ستتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب البحريني يومي 8 و10 من نفس الشهر، قبل التوجه  إلى القاهرة بتاريخ 11 جانفي.

ويتواجد المنتخب الجزائري خلال بطولة العالم-2021 بمصر ضمن المجموعة السادسة رفقة المغرب والبرتغال و ايسلندا.

وتستهل العناصر الوطنية المنافسة ضد المغرب (14 جانفي)، قبل مواجهة ايسلندا (16جانفي) ثم البرتغال (18 جانفي).

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