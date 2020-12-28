وزارة التربية : تسجيلات الامتحانات الرسمية لسنة 2021 من 3 الى 28 جانفي المقبل

28/12/2020 - 12:48

أعلنت وزارة التربية الوطنية ، هذا الاثنين، أن التسجيلات للامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2021  ستنطلق من 3 و إلى غاية 28  جانفي المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها بأنه "في إطار تنظيم الامتحانات المدرسية الثلاث دورة 2021 تعلم وزارة التربية الوطنية جميع التلاميذ المتمدرسين المقبلين على  اجتياز الامتحانات المدرسية الثلاث (امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي،  امتحان شهادة التعليم المتوسط، امتحان شهادة البكالوريا) وكافة المترشحين  الأحرار الراغبين في الترشح لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، بأن عملية التسجيلات الدورة 2021 ستنطلق ابتداء من يوم الأحد 03  جانفي إلى غاية يوم الخميس 28 من نفس الشهر".

وأفاد نفس المصدر بأن هذه الدورة ستكون "بنفس الإجراءات والشروط المعمول بها  في الدورات السابقة دون أي تغيير سواء ما تعلق بشروط التسجيل أو حقوق 

التسجيل"، مؤكدا بأنه بالنسبة للمترشحين المتمدرسين, يتم التسجيل عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية من طرف مديري المؤسسات, أما بالنسبة للمترشحين الأحرار يتم عن طريق موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الخاصين بامتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط .

ويتمثل موقع الديوان الخاص بامتحان شهادة البكالوريا في : https://bac.onec.dz  وبالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط https://bem.onec.dz

 

 

    

 

وسوم:

طالع ايضاً

وزارة التربية: التأكد من التسجيل وصحة المعلومات الشخصية للمترشحين للامتحانات...
التكوين والتعليم المهنيين: انطلاق التسجيلات إلى غاية 15 فبرايرالقادم