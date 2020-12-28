سوناطراك تجدد التزامها بمرافقة المجهودات التضامنية الوطنية

جددت المؤسسة الوطنية للمحروقات سوناطراك في بيان لها هذا الاثنين التزامها بمرافقة مختلف المجهودات التضامنية الوطنية.

وجاء في بيان المجمع العمومي الذي نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "تؤكد سوناطراك على سعيها الدائم والمتواصل لتقديم الدعم اللازم ومرافقة كل المجهودات التضامنية الوطنية". ويأتي هذا التأكيد من خلال مرافقة سوناطراك قافلة طبية موجهة لفائدة سكان ولاية بشار.

وأوضحت بهذا الشأن "التزاما بتعهداتها كمؤسسة مواطنة، اشرفت مديرية الخدمات الاجتماعية لسوناطراك بالشراكة مع المديرية العامة للخدمات الصحية وإصلاح المستشفيات، بتنظيم قافلة طبية إلى ولاية بشار من 26 إلى 30 ديسمبر 2020".

واشار المجمع الى ان هذه القافلة متكونة من طاقم طبي متخصص في عدة تخصصات طبية كالجراحة العامة، طب جراحة العظام والاعصاب، جراحة الاطفال، طب العيون، طب الانف والاذن والحنجرة وطب الأورام السرطانية.

وسوف تتكفل هذه الاطقم الطبية بإجراء مختلف الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية بصفة مجانية لصالح سكان المنطقة، حسب المصدر ذاته.