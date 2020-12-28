جراد يتباحث هاتفيا مع نظيره الصيني حول واقع وآفاق العلاقات الثنائية الجزائرية-الصينية

تحادث الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الاثنين هاتفيا مع الوزير الأول لجمهورية الصين الشعبية السيد لي كيكيانغ حول واقع وآفاق العلاقات الثنائية الجزائرية-الصينية حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان أنه : "قد كانت هذه المكالمة الهاتفية الثانية التي تلت تلك التي أجراها الوزيران الأولان في 31 مارس 2020 فرصة للتباحث حول واقع وآفاق العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تربط الجزائر و الصين".

وأضاف البيان أنه: "فضلا عن الارتياح الذي أعرب عنه الطرفان بشأن مستوى التعاون الثنائي واستعداد البلدين لتعزيزه, تطرق الوزيران الأولان إلى جميع المسائل المتعلقة بتنسيق جهود البلدين في مكافحة وباء كوفيد-19".

وأشار ذات المصدر إلى أن الوزيرين الأولان "أكدا مجددا الالتزام الراسخ للبلدين بمواصلة المشاورات الثنائية من أجل تنفيذ مشاريع و برامج التعاون المتفق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة الجزائرية-الصينية".