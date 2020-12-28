تدمير 5 مخابئ للإرهابيين واسترجاع مبلغ مالي قدره 80 ألف أورو بجيجل

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, هذا الاثنين, إثر عملية تمشيط بجبل بوطويل, بالقرب من بلدية العنصر بجيجل (الناحية العسكرية الخامسة), من تدمير خمسة مخابئ للإرهابيين واسترجاع مبلغ مالي قدره 80 ألف أورو يمثل "دفعة أولى من عائدات الفدية التي كانت محل صفقة في شهر أكتوبر الماضي بمنطقة الساحل", حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, وعلى إثر استغلال الإرهابي المسمى رزقان أحسن المدعو +أبو الدحداح+ الذي تم إلقاء القبض عليه يوم 16 ديسمبر2020 خلال عملية بحث وتمشيط بالقرب من بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, اليوم 28 ديسمبر2020, خلال عملية تمشيط بجبل بوطويل بنفس المنطقة, خمسة (05) مخابئ للإرهابيين واسترجاع مبلغ مالي مقدر بثمانين ألف (80.000) أورو".

وأفاد نفس المصدر أن المبلغ المالي "تبين أنه يمثل دفعة أولى من عائدات الفدية التي كانت محل صفقة في شهر أكتوبر الماضي بمنطقة الساحل وكانت ستستفيد منه فلول الجماعات الإرهابية المطاردين من طرف المصالح الأمنية بشمال الوطن".

وتأتي هذه العملية التي لا تزال متواصلة --يضيف المصدر ذاته- "في سياق الجهود المبذولة ميدانيا لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله".