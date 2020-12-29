وفاة المخرج السوري حاتم علي

توفي المخرج والفنان السوري حاتم علي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عاما، فيما تشير الأخبار الأولى إلى أن وفاته كانت ناجمة عن أزمة قلبية

وكان حاتم علي المولود سنة 1962، قد بدأ حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار سنة 1988، لتتوالى بعدها مشاركاته في أعمال درامية جمع من خلالها بين الأدوار التاريخية والمعاصرة.

وانتقل بعدها إلى الاخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، مقدّما الكثير من الافلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعددا من الثلاثيات والسباعيات.

وأثرى علي المكتبة التلفزيونية بأعمال كثيرة استقطبت اهتمام ملايين المشاهدين العرب، من أبرزها مسلسل "الفصول الأربعة" وهو من أشهر الإنتاجات التلفزيونية السورية في العقدين الماضيين.

وتميزت أعمال كثيرة أخرجها علي بضخامة الإنتاج، بينها خصوصا مسلسلات تاريخية تروي حقبا هامة في التاريخ العربي والإسلامي.