كوفيد-19 : تسجيل 357 اصابة جديدة و 8 وفيات خلال ال24 ساعة في الجزائر

سجلت 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 حالات وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 336 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 98.988 من بينها 357 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0,8 حالة لكل 100 ألف نسمة) ، بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 66.550 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2745 حالة.

ويتواجد حاليا 40 مريضا في العناية المركزة, كما أفاد الدكتور فورار.

وأضاف السيد فورار أن 16 ولاية سجلت اقل من 9 حالات و 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة ، فيما سجلت 12 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي.