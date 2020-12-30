رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة: موسم 2020-2021 سيكون قصيرًا وإستثنائيا

كشف رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، علي مالك، هذا الأربعاء، إن موسم 2020-2021 سيكون قصيرًا وإستثنائيا، عشية إجراء عملية القرعة الخاصة برزنامة بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم للموسم الكروي 2020-2021 يوم الخميس 31 ديسمير، التي ستلعب بثلاث مجموعات من 12 نادي لكل منها (غرب، وسط، شرق).

وأوضح علي مالك أن "الاستشارة الكتابية جرت في جو ديمقراطي، ومعظم الأندية اختارت البديل الثاني بإجراء المنافسة بثلاث مجموعات من 12 فريقا". كما أشار أنه "وبسبب جائحة فيروس كورونا كان من الصعب الإعلان عن انطلاق الموسم الكروي الجديد بالصيغة الكلاسيكية، خاصة وان الأندية بقيت غائبة من المنافسة منذ شهر مارس الفارط".

وستلعب بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم بثلاث مجموعات متشكلة من 12 ناديًا لكل منها (غرب-وسط-شرق)، وفقا لنتائج الاستشارة الكتابية التي أجريت مع 36 ناديًا معنيًا باختيار صيغة من بين الثلاث المقترحة.

واختارت 9 أندية الصيغة الأولى (مجموعتين من 18 ناديًا مع إجراء مباريات مرحلة الذهاب دون جمهور). كما اختار 17 ناديًا الصيغة الثانية (ثلاث مجموعات، من 12 ناديًا لكل منها، ستقام البطولة بدون جمهور ذهابًا وإيابًا). بينما اختارت 10 أندية الصيغة الثالثة (أربع مجموعات من 09 أندية لكل منها، ستُلعب البطولة بدون جمهور ذهابًا وإيابًا)، وفقا لنتائج الاستشارة التي قدمها رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة خلال اجتماع المكتب الفيدرالي للفاف.

وأكد علي مالك، أنه "لن يكون هناك تغير في طريقة تسير القسم الثاني في صيغته الجديدة، وبأن الأهم أن نكون جاهزين لبداية البطولة وأن نضمن كل الشروط اللازمة لبدء البطولة بشكل جيد".

ومن المقرر انطلاق بطولة الرابطة الثانية في 12 و 13 فيفري 2021، بينما ستوزع الجولات على ثلاثة أيام من كل أسبوع (الخميس والجمعة والسبت).

وستلعب الأندية التي تحتل المركز الأول من بين المجموعات الثلاث، فيما بينها ضمن بطولة مصغرة (دون جمهور) ذهابا فقط وعلى ملعب محايد، وسيصعد صاحبا المركزين الأول والثاني في ختام هذه البطولة المصغرة إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. اما الأندية المصنفة في آخر أربعة مراكز لكل مجموعة، ستسقط إلى بطولة الدرجة الأدنى.

وتنتهي مرحلة الذهاب في 9 و 10 أفريل 2021، وتستأنف مرحلة الإياب بعد أسبوع واحد أي يوم 16 أفريل، بينما تم تحديد الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء 15 جوان 2021.

وستقام البطولة المصغرة في تواريخ 19 و 24 و 29 جوان 2021 لتحديد الأندية التي ستصعد إلى بطولة الدرجة الأولى المحترفة