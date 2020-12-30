بعد عودة الرئيس ..خبراء يطالبون بفتح ورشات لاستكمال مسار الإصلاح

استبشر خبراء خيرا بعد عودة رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن، وذلك لاستكمال مسار الإصلاح في عدة قطاعات بفتح ورشات في الأيام المقبلة.

وقال حمزة خضري أستاذ القانون يعزز مشروع الجزائر الجديدة في كافة المجالات وستفتح عدة ورشات وأولها قانون الإنتخابات.

أما رئيس شبكة ندى عبدالرحمن عرعار ،فدعا إلى محاربة البيروقراطية وإدراج إصلاحات مؤسساتية في الخدمات الإدارية وفتح الباب أمام الكفاءات.

لكن الخبير الإقتصادي محفوظ كاوبي، يرى أن محاربة البيروقراطية تتطلب إجراء إصلاحات جوهرية على مستوى الإدارة.