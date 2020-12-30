رئيس الجمهورية يعقد جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

عقد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، الاربعاء، جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، الذي جدد له ارتياحه بعودته إلى أرض الوطن وقدم له تقريرا عن الوضع الداخلي والمستجدات في دول الجوار وعلى مستوى الحدود، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "عقد، اليوم، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد الفريق السعيد شنقريحة، الذي جدد له ارتياحه بعودته إلى أرض الوطن وقدم له تقريرا عن الوضع الداخلي والمستجدات بالنسبة لما يجري في دول الجوار وعلى مستوى الحدود".