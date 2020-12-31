الشروع في تعويض الاعمال الطبية الموجهة للكشف عن فيروس كورونا بدءا من هذا الجمعة

طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السد عبد المجيد تبون سيشرع بدءا من يوم غد الجمعة في تعويض الاعمال الطبية الموجهة للكشف عن فيروس كورونا من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء .

وتشمل هذه التعويضات الفحص بالسكانير الصدري كوفيد – 19 بتعويض مادي محدد بــ 5 ألاف دينار جزائري و الاختبار البيولوجي بواسطة ارتيب ي سي ار بتعويض محدد بــ3 ألاف و 500 دينار جزائري . وكذا الاختبار البيولوجي السريع للمضادات الجينية بتعويض مالي مقدر بــ 1500 دج .

وللاستفادة من هذه التعويضات المالية يتعين على المعنيين تقديم الوثائق اللازمة لهيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب اليها والمتمثلة في "الوصفة الطبية" وحسب الفحص المنجز, "التقرير الطبي لفحص الاشعة المقطعية للكشف عن كوفيد-19" و "نتائج التحاليل الطبية للاختبار البيولوجي بواسطة RT-PCR كوفيد-19" الى جانب "التحاليل الطبية للاختبار البيولوجي السريع للمضادات الجينية, كوفيد-19".

المصدر : الاذاعة الوطنية