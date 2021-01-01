السيد جراد يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة 2021

01/01/2021 - 13:34

هنأ الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الشعب  الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة 2021، معربا عن أمله في أن تكون "سنة  نستقي منها الأمل والرجاء لجزائرنا ولنتكاتف لإتمام مسار التغيير".

وكتب السيد جراد على صفحته الرسمية في موقع تويتر قائلا: "سنة 2020 مرت مليئة  بالتحديات وصعبة. فارقنا أحبة، ودعنا قامات وبتضافر جهود الجميع واجهنا  الوباء... بحلول 2021 أتمنى فيها لرئيس الجمهورية وللشعب الجزائري دوام الخير  والعافية والبركة ولتكن سنة نستقي منها الأمل والرجاء لجزائرنا ولنتكاتف  لإتمام مسار التغيير ومن الله التوفيق والسداد".

        

     

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الجزائر, سياسة

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