الجيش والحماية المدنية يعملان على مساعدة 12 عائلة محاصرة بالثلوج بأعالي جبال الشريعة

تعمل حاليا فرق البحث و التدخل في الأوساط الصعبة التابعة للحماية المدنية لولاية البليدة رفقة عناصر الجيش الوطني الشعبي و كذا مصالح الأشغال العمومية على انقاذ نحو 12 عائلة عالقة داخل مركباتها على مستوى عدد من المسالك المؤدية لجبال الشريعة، حسبما جاء اليوم الجمعة في بيان لمديرية الحماية المدنية.

وأوضح البيان أن فرق التدخل التي تم تنصيبها كتغطية أمنية و صحية بعين المكان، تعمل رفقة عناصر الجيش الوطني الشعبي و كذا مصالح الأشغال العمومية التي سخرت العتاد الخاص لاكتساح الجليد و فتح الطرقات، على انقاذ نحو 12 عائلة محصورة بمركباتها بجبال الشريعة بسبب الانزلاقات نتيجة تساقط الثلوج و عدم تزويد عجلات المركبات بالسلاسل.

وأضاف ذات المصدر أن مرتفعات الشريعة تشهد اختناقا مروريا عبر وسط المدينة و الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين مدينة البليدة و أعالي الشريعة و كذا الطريق الرابط بينها و بين تابينت بادية ببوعينان، بالرغم من تحذيرات مصالح الحماية المدنية بتفادي الصعود لهذه المنطقة بسبب خطورة الإنزلاقات في ظل تساقط الثلوج.

وفي هذا الصدد تنصح مديرية الحماية المدنية مستعملي المركبات و العائلات المتواجدة على مستوى مختلف المسالك و الطرق المؤدية إلى الشريعة بالتحلي بالصبر إلى غاية اعادة فتح الطرقات و عدوة الحركة بصفة عادية.

يذكر أن الديوان الوطني للأرصاد الجوية توقع، في نشرية جوية خاصة، تساقط الثلوج اليوم الجمعة على مرتفعات شمال الوطن التي يتجاوز علوها 900 إلى 1000 متر فوق مستوى سطح البحر وستصل إلى المرتفعات الاقل علوا أي من 700 إلى 800 متر اعتبارا من يوم السبت مشيرا إلى أن هذه النشرية تخص عدة ولايات منها ولاية البليدة.

المصدر : وأج