كأس الكـاف: شبيبة القبائل في ثوب المرشح لانتزاع تأشيرة التأهل

تدخل شبيبة القبائل مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، غدا الثلاثاء بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو بدياة من الساعة الثالثة مساء أمام اتحاد الدرك من النيجر، في ثوب المرشح لانتزاع تأشيرة التأهل إلى الدور السادس عشر مكرر، سيما بعد الفوز المحقق في لقاء الذهاب بالعاصمة نيامي.

ومن المنتظر ألا تواجه شبيبة القبائل أي صعوبات في مواجهة الإياب، وهي الفائزة في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، أمام فريق لا خيار له سوى الفوز وصنع مفاجأة من العيار الثقيل لمواصلة المغامرة القارية.

ويرتقب أن يدير المدرب يوسف بوزيدي، الذي خلف التونسي يامن الزلفاني في نوفمبر الفارط، آخر مواجهة له على رأس العارضة الفنية ل"الكناري"، بعدما أكد أنه مستعد لمغادرة منصبه في حال ما فكرت الإدارة في استقدام مدرب آخر، في الوقت الذي تحدثت فيه بعض المصادر عن قدوم الفرنسي دونيس لافان يوم الاربعاء إلى تيزي وزو لخلافته.

وفيما يخص تعداد الشبيبة، فإن التشكيلة ستكون منقوصة من خدمات متوسط الميدان عبد الصمد بونوة، العائد إلى التدريبات الانفرادية، أما مشاركة الحارس أسامة بن بوط فتبقى غير مؤكدة بسبب معاناته من إصابة على مستوى المعصم.

من جهته، يدخل اتحاد الدرك، المتواجد بتيزي وزو منذ يوم الخميس الفارط، هذه المواجهة بشعار الفوز لا غير لتحقيق مبتغاه، وهو الذي لم يتلق أي خسارة في البطولة المحلية، حيث يتصدر الترتيب رفقة فريق اتحاد الحرس الوطني ب6 نقاط من مجموع مقابلتين.

وسيدير هذا اللقاء ثلاثي تحكيم ليبي بقيادة آغا محمد، ويساعده في المهمة مواطناه مجدي كميل وباسم سيف النصر.

أما ممثل الجزائر الآخر في هذه المنافسة، وفاق سطيف، فقد تأهل على البساط الى الدور المقبل، على حساب رونيسانس التشادي.

وسيتعرف الوفاق والشبيبة، في حال تأهلها، على منافسيهما في الدور السادس عشر مكرر خلال عملية سحب القرعة المقررة يوم الجمعة المقبل بمقر الكونفدرالية الإفريقية بالعاصمة المصرية القاهرة.