خبراء الصحة : خاصية التحور في فيروس كورونا تستوجب الابقاء على الاجراءات الاحترازية

تشهد الحصيلة اليومية للاصابات والوفيات بوباء كورونا انخفاضا محسوسا منذ نهاية ديسمبر الفارط مع تسجيل ارتفاع في عدد الولايات من 15 إلى 30 ولاية التي تشهد استقرارا نسبيا في الفترة ما بين شهر ديسمبر وبداية شهر جانفي وهو ما اعتبره المختصون مؤشرا ايجابيا ،غيرأن خاصية التحور التي يعرف بها فيروس كوفيد19 تستوجب الحيطة والابقاء على كل الاجراءات الاحترازية .

ويرجع الأطباء والمختصون أسباب انخفاض منحى عدد الاصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا إلى التدابير والاجراءات الوقائية المتخذة ، وهو ما يجب الابقاء عليه بحسب البروفيسور علي لونيسي رئيس مصلحة الامراض الداخلية بمستشفى تلمسان الذي اكد على ضرورة التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية رغم ما تقدمه الاحصائيات من مؤشرات ايجابية .

من جانبه أكد الاستاذ محمد ملهاق دكتور في علم الفيروسات أن الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد كانت أهم عامل لهذه النتائج الجديدة وكذا وعي المواطن بخطورة الوضع واحترامه للتدابير الوقائية من الفيروس ، غير أنه أشار الى خاصية التحول والتطور والطفرات التي تميز فيروس كوفيد 19 ، وهو ما يلزم الجميع بالابقاء على تدابير الوقاية .