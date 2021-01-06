الجيش الصحراوي يواصل قصف معاقل جيش الاحتلال المغربي لليوم 54 على التوالي

واصلت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي شن هجماتها المركزة على أماكن تخندق جنود جيش الاحتلال المغربي بمنطقة الكركرات, حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 54 الصادر الثلاثاء عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان, حسبما اوردته وكالة الانباء الصحراوية (وأص), أن "وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركّزت الاثنين ضرباتها المدمرة على تخندقات جيش الاحتلال المغربي في كل من, منطقة قلب اظليم قطاع تشلة, وأنقاب غزالة قطاع السمارة, ولفريرينة قطاع السمارة".

كما استهدف الجيش الصحراوي بقصف قوي تخندقات الجيش المغربي في حزام الذل والعار في منطقة لحريشة قطاع حوزة, حسب ذات البيان.

أما يوم الثلاثاء, فقد "استهدفت هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المركزة بقصف عنيف قوات الإحتلال المغربي المتمركزة في منطقة سبخت العكريش قطاع السمارة, ومنطقة ام لقطى قطاع المحبس, ومنطقة اسلوكية الشيظمية قطاع المحبس, ومنطقة روس اوديات اشديدة قطاع الفرسية في حزام الذل والعار" وذكر البيان أن هذه الهجمات "خلفت هلعا شديدا في صفوف جيش الاحتلال المغربي, جراء الاضرار والخسائر التي نجمت عنها, فيما يواصل جيش التحرير الشعبي الصحرواي الباسل القصف النوعي, مستهدفا تخندقات الجيش الملكي المغربي على طول جدار الذل والعار".

للتذكير, فقد استؤنفت الأعمال القتالية لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد قوات الغزو المغربي منذ الثالث عشر نوفمبر 2020 بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار بمنطقة الكركرات إثر هجومه على المدنيين الصحراويين المعتصمين هناك احتجاجا على فتح ثغرة الكركرات غير الشرعية.