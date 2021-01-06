توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بعين الدفلى

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, خلال الأسبوع المنصرم, من توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بعين الدفلى و تدمير 3 قنابل تقليدية الصنع ببومرداس, حسبما أفاد به الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 30 ديسمبر 2020 إلى 05 جانفي 2021, عمليات عديدة في إطار مكافحة الإرهاب أسفرت على توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بعين الدفلى، في حين تم كشف مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة بإن امناس، وكشف وتدمير (03) قنابل تقليدية الصنع ببومرداس فضلا عن عملية البحث والتمشيط التي باشرها الجيش الوطني الشعبي بمنطقة مسلمون بتيبازة التي سبق الإعلان عنها والتي أفضت إلى القضاء على ستة (06) إرهابيين واسترجاع (06) أسلحة نارية وكمية من الذخيرة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات في البلاد, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن, (28) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ (16) قنطار و(20) كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب, حسب ذات المصدر.

في هذا الصدد, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بالنعامة (03) تجار مخدرات وحجزت (844,194) كيلوغرام من الكيف المعالج, في حين تم توقيف تاجري (02) مخدرات ببشار وضبط كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ (605) كيلوغرام.

وفي ذات السياق, يضيف البيان, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود (23) تاجر مخدرات وضبطت (170,800) كيلوغرام من الكيف المعالج و(127) غرام من مادة الكوكايين و(3070) قرص مهلوس في عمليات متفرقة بكل عين تموشنت وتلمسان ووهران وغرداية و ورقلة و تبسة وبرج بوعريريج.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ?زام وبرج باجي مختار وإيليزي (77) شخصا وحجزت (12) مركبة و(159) مولدا كهربائيا و(77) مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى (38,3) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب, بينما تم توقيف (03) أشخاص وحجز (09) بنادق صيد ومسدسين (02) آليين و(45890) خرطوشة خاصة ببنادق الصيد و(48,2) طن من مادة النحاس و(29250) علبة تبغ و(4868) وحدة من مختلف المشروبات و(384) هاتف محمول, خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من بسكرة ومستغانم وتلمسان وجيجل والوادي والطارف وأم البواقي و ورقلة وتندوف.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (8942) لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وبرج باجي مختار, وفق ذات البيان.

وفي سياق آخر, تم توقيف (40) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم (17) مغربي بكل تلمسان وتمنراست وورقلة والنعامة وسيدي بلعباس وتبسة وبجاية.