رابطة الأبطال الافريقية : مولودية الجزائر تتأهل لدور المجموعات

06/01/2021 - 17:16

التحقت مولودية الجزائر بشباب بلوزداد إلى دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم، رغم انهزامها أمام النادي الصفاقسي التونسي بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (1-0)، اليوم الأربعاء، بصفاقس لحساب اياب الدور التمهيدي الثاني من المنافسة القارية.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة، فراس شواط عن طريق ضربة جزاء (د 45+3).

كانت المولودية قد فازت في مباراة الذهاب بالجزائر، بنتيجة (2-0).

وفي وقت سابق من اليوم تغلب الممثل الجزائري الثاني في هذه المنافسة، شباب  بلوزداد بنيروبي على  غور ماهيا الكيني (2-1)، مجددا فوزه في لقاء الذهاب  (6-0).

وسيتعرف ''الشباب''  و "العميد" على منافسيهما في دور المجموعات لرابطة  الابطال الافريقية  بعد عملية سحب القرعة المبرمجة يوم الجمعة 8 يناير على  الساعة الواحدة زولا (00 سا 13) بمقر الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم  بالقاهرة.    

 

 

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