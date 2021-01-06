رابطة الأبطال الافريقية : مولودية الجزائر تتأهل لدور المجموعات

التحقت مولودية الجزائر بشباب بلوزداد إلى دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم، رغم انهزامها أمام النادي الصفاقسي التونسي بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (1-0)، اليوم الأربعاء، بصفاقس لحساب اياب الدور التمهيدي الثاني من المنافسة القارية.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة، فراس شواط عن طريق ضربة جزاء (د 45+3).

كانت المولودية قد فازت في مباراة الذهاب بالجزائر، بنتيجة (2-0).

وفي وقت سابق من اليوم تغلب الممثل الجزائري الثاني في هذه المنافسة، شباب بلوزداد بنيروبي على غور ماهيا الكيني (2-1)، مجددا فوزه في لقاء الذهاب (6-0).

وسيتعرف ''الشباب'' و "العميد" على منافسيهما في دور المجموعات لرابطة الابطال الافريقية بعد عملية سحب القرعة المبرمجة يوم الجمعة 8 يناير على الساعة الواحدة زولا (00 سا 13) بمقر الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بالقاهرة.