تنويع التعاون العسكري في صلب محادثات جزائرية أمريكية

استقبل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء عبد الحميد غريس، هذا الخميس، كاتبة القوات الجوية الأمريكية باربارا باريت بالنادي الوطني للجيش في بني مسوس بالعاصمة.

وفي وفد يضمّ الفريق الأول جيفري ل. هاريجيان قائد التركيبة الجوية للقوات العسكرية الأمريكية لإفريقيا وأوروبا، وقائد القيادة الجوية للحلفاء، بدأت باربارا باريت زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين على رأس وفد عسكري هام.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّ الطرفين محادثات ثنائية بحضور كل من اللواء عمار عمراني قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، اللواء محمود لعرابة قائد القوات الجوية، اللواء محمد قايدي رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، وأعضاء الوفد العسكري الأمريكي المرافق.

وتناولت هذه المحادثات "حالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه إلى مجالات اهتمام تخدم المصالح المشتركة للبلدين, كما تم تبادل التحاليل ووجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة".

وتناولت هذه المحادثات "حالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه إلى مجالات اهتمام تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تم تبادل التحاليل ووجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة".

وأج