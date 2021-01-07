حمية البحر الأبيض المتوسط تفتك الجائزة الأولى لعام 2021

ذهبت الميدالية الذهبية لأفضل نظام غذائي لعام 2021 إلى حمية البحر الأبيض المتوسط ​​للعام الرابع على التوالي، وفقاً للتصنفيات التي أعلنتها شبكة US News and World report 2021، وحصل على الميدالية الفضية كل من نظام داش DASH الغذائي.

وهو يعني الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم، والنظام الغذائي شبه النباتي Flexitation، الذي يشجع على أن تكون نباتياً في أغلب الأوقات، ولكنه مرن بدرجة كافية للسماح بتناول البرغر بين الحين والآخر.

وفق تقرير لشبكة CNN الأمريكية، الثلاثاء 5 يناير/كانون الثاني، فإن الأمر المشترك بين كل هذه الحميات هو أنها تشدد جميعها على تقليل الأطعمة المصنعة أو التخلص منها تماماً، والتركيز على الوجبات المليئة بالفواكه والخضراوات والفول والعدس والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

معايير التصنيف

جاء نظاما دوكان (Dukin) وكيتو (Keto)، اللذان يشددان على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين أو الدهون مع الحد الأدنى من الكربوهيدرات، في المرتبة الأخيرة وقبل الأخيرة في ترتيب النظام الغذائي.

وعادة ما يصنف الخبراء هذه الأنظمة الغذائية بشكل سيئ لأنها شديدة التقييد، ويصعب اتباعها، وتزيل مجموعات غذائية كاملة من نظام التغذية، وهو ما لا توصي به الإرشادات الغذائية.

للحكم على الأنظمة الغذائية، استعرضت لجنة من الخبراء في أمراض القلب والسكري والتغذية والنظام الغذائي وعلم نفس الغذاء والسمنة الأبحاث المتعلقة بهذه النظم الغذائية من المجلات الطبية والتقارير الحكومية والموارد الأخرى.

في هذا السياق، قالت أنجيلا هاوبت، مديرة تحرير قسم الصحة في US News & World Report: "إن اللجنة المختصة تصنف كل نظام غذائي على عدد من المعايير المختلفة: وهي مدى سهولة اتباعه، ومدى احتمالية أن يؤدي إلى فقدان الوزن على المدى الطويل، ومدى صحته وسلامته، ومدى فاعليته في الوقاية من الحالات المزمنة أو إدارتها مثل مرض السكري وأمراض القلب".

تتميز حمية البحر الأبيض المتوسط بوجبات بسيطة قائمة على النباتات، وهي تركز في الأغلب على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفاصوليا والبذور، مع القليل من المكسرات والتركيز الشديد على زيت الزيتون البكر الممتاز. إذ تودع السكر والدقيق إلا في حالات نادرة. ونادراً ما تستخدم الدهون بخلاف زيت الزيتون، مثل الزبدة.

ويمكن أن تظهر اللحوم في هذه الوجبات بشكل نادر، وعادة ما تكون فقط لإضافة بعض المذاق. وبدلاً من ذلك، قد تشمل الوجبات البيض ومنتجات الألبان والدواجن، ولكن بكميات أصغر بكثير من النظام الغذائي الغربي التقليدي. مع ذلك، تعد الأسماك عنصراً أساسياً.

أفضل نظام غذائي شامل لفقدان الوزن

بالنسبة لهذه الفئة، نظرت لجنة الخبراء في نجاح فقدان الوزن على المديين القصير والطويل للنظام الغذائي. وأتى نظام WW ​​(Weight Watchers) في المرتبة الأولى بالتساوي مع النظام شبه النباتي (Flexitarian).

أفضل نظام غذائي لفقدان الوزن بسرعة

فئة فقدان الوزن السريع مخصصة للشخص الذي يحتاج إلى خسارة بضعة كيلوغرامات لمناسبة خاصة، وفيها يطبق النظام الغذائي على الوجبات لمدة شهرين فقط. وليس من المفترض أن يوصى به نظاماً غذائياً طويل الأجل أو نمط حياة، وفقاً لتقرير US News & World Report.

احتل HMR، أو برنامج موارد إدارة الصحة، المركز الأول، مع احتلال WW ونظام أتكنز

(Atkins) الغذائي المرتبة الثانية.

5 حلويات لذيذة تسمح لك حمية البحر المتوسط بتناولها، وهذه هي طريقة إعدادها

إذا كنت من محبي الحلويات فلا بد أنه يشق عليك اتباع الحميات الغذائية التي تحرمك منها، لكن حميات معينة مثل حمية البحر المتوسط على سبيل المثال، تتيح لك تناول حلوياتك المفضلة بكميات أقل من السكريات والحبوب المكررة، كل ما يتوجب عليك فعله هو تعلُّم بعض الوصفات الصحية التي تلائم حميتك الغذائية من جهة، وتتيح لك التمتع بمأكولاتك المفضلة من جهة أخرى:

وصفات حلويات متاحة في حمية البحر المتوسط

إليك 5 وصفات لحلويات لذيذة تتيح لك حمية البحر المتوسط تناولها، وفقاً لما ورد في موقع Mind Body Green.

1- كيكة الجوز بالتوابل وزيت الزيتون

إلى جانب طعمها الشهي تتميزهذه الكيكة بخلوها من الدقيق الأبيض المكرر والسكر والمكونات الصناعية.

وقد أعدها للمرة الأولى طبيب أمراض القلب الحائز على دكتوراه في الطب ستيفن جوندري، وهي غنية بالدهون الصحية وتحتوي على سعرات حرارية قليلة.

ستحتاج إلى المكونات التالية:

⅓ كوب زيت زيتون بكر

كوبين من طحين اللوز

ملعقتين شاي من مسحوق الخبز

½ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

½ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة

½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

½ ملعقة صغيرة من البهارات المطحونة

¼ ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون

⅛ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج

¼ ملعقة صغيرة ملح

بيضتين

⅓ كوب حليب جوز الهند

½ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

½ ملعقة صغيرة من خلاصة اللوز

1 كوب من الجوز المحمص المفروم

كريمة مخفوقة بجوز الهند ، للتقديم

طريقة التحضير:

ادهن صينية الفرن بزيت الزيتون، وغطِّ الصينية بورق الزبدة.

في وعاء منفصل، اخفق طحين اللوز مع مسحوق الخبز، القرفة، جوزة الطيب، الزنجبيل، البهارات، القرنفل، الفلفل، والملح، ووعاء من الماء.

أضف البيض والزيت وحليب جوز الهند ومستخلصات الفانيليا واللوز، واخفق جيداً حتى تمتزج المكونات، ثم أضف الجوز.

اسكب العجينة في صينية الفرن وغطِّها بإحكام بورق الألومنيوم.

قم بوضع الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم أخرج الكيك واتركه يبرد قليلاً، ثم قدمه مع كريمة جوز الهند المخفوقة.