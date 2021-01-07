﻿ 3 وحدات اضافية لمركب الحديد والصلب لــ"بلارة " ستدخل الخدمة الشهر المقبل

تم اليوم بمركب الحديد والصلب لــ"بلارة " في جيجل الكشف عن انتهاء الاشغال بالوحدات الثلاث المتبقية والتي ستدخل الخدمة الشهر المقبل .

كشف شايب سبتي المدير العام المساعد لمركب الحديد والصلب ببلارة ان الوحدات الثلاث المتبقية انتهت الاشغال بها وستدخل حيز التشغيل الشهر المقبل والمتمثلة في وحدة الاختزال المباشر والتي تعد القطعة الاهم في المركب التي ستستقبل المواد الحديدية الخام ووحدة فصل الغازات التي ينتج فيها الاوكسجين والارغون والازوت والتي تعد موادا اساسية لتشغيل المركب وثالثا وحدة انتاج الجير " .

ويضيف ذات المصدر أن الرهان الحقيقي للمركب مزدوج الاهداف اذ ينتظر منه تغطية الطلب الوطني من هذه المادة الاساسية التي تقارب ما بين 3.5 الى 3.4 مليون طن سنويا وإذا ما تم جمعه الطاقة الانتاجية الوطنية الاجمالية من هذه المادة التي تصل الى 8 مليون طن سنويا والتي تعطينا في المحصلة فائضا في الانتاج مقداره 4 مليون طن سنويا ، وهو ما يحتم علينا –يضيف ذات المصدر – الاتجاه الى التصدير".

وهو الرهان الذي يمنح الخزينة العمومية فرصة لجلب العملة الصعبة من خلال التوجه الى استراتيجية التصدير بداية من الثلاثي الثاني من السنة الجارية ".

وللتذكير ، يشغل المركب حاليا 1400 عامل جزائري 98 في المائة منها يد عاملة محلية .

المصدر : الاذاعة الجزائرية