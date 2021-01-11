مسابقة الدكتوراه 2021/2020 : تمديد آجال إيداع ملفات الترشح إلى غاية 14 جانفي

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، اليوم الاثنين، عن تمديد آجال إيداع ملفات الترشح للمشاركة في مسابقات الدكتوراه لسنة 2021/2020 إلى غاية 14 جانفي الجاري، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان، أن هذا التمديد يأتي "نزولا عند الرغبة المشروعة للطلبة المعنيين بالترشح والذين لم يتحصلوا على شهادات طور الماستر بسبب تأخر بعض المؤسسات الجامعية في تقديم هذه الشهادات".

كما يندرج-- يضيف ذات المصدر-- أن هذا التمديد يندرج في سياق "الإصغاء المستمر من طرف الوزارة الوصية لانشغالات واهتمامات ومشاكل كل مكونات الأسرة الجامعية".

جدير بالذكر، أن الوزارة الوصية استحدثت في ذات الإطار، لجان تتولى مهمة تأهيل مسالك التكوين في الدكتوراه ودراسة العروض التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي وكذا تحديد مناصب التكوين المفتوحة، إلى جانب دارسة ملف التكوين في الدكتوراه على مستوى كل مؤسسة جامعية، فضلا عن وضع ميثاق حقوق طالب الدكتوراه وواجباته، لتمكين هيئات التقييم المتابعة البيداغوجية للطالب.