كورونا: تعافي 201 مصابًا و267 حالة إضافية و3 وفيات في 24 ساعة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، هذا الخميس، عن تسجيل 267 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في وقت تماثل فيه 201 مريضًا للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 103.127 شخص من بينها 267 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بــــ 0،6 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 69.992 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2822 حالة.

ويتواجد حاليا 31 مريضا في العناية المركزة، كما أفاد الدكتور فورار.

وأضاف السيد فورار أن 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وجدّد فورار دعوة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، مشدّدًا على ضرورة الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية.