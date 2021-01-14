بطولة العالم 2021 : المنتخب الوطني لكرة اليد "يفتك فوزا ثمينا " ضد نظيره المغربي

افتك المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا ثمينا ضد نظيره المغربي بنتيجة 24 هدف مقابل 23 برسم الجولة الاولى للمجموعة السادسة لبطولة العالم لكرة اليد 2021 أمسية هذا الخميس بالقاهرة .

وتعد هذه الخرجة والفوز الصعب الاول الذي حققه بشق الانفس اشبال الناخب الوطني ألان بورت ايذانا بانطلاقة جيدة في هذه الناسبة العالمية ومحطة لتصحيح الاخطاء ومراجعة النفس في باقي المشوار .

وهو ما كان قد اكده الناخب الوطني امس في تصريح له حين قال "عندما تكون المباراة الأولى هي مفتاح التأهل إلى الدور الثاني، فالأمر سيكون صعبا للغاية". وصدقت نبوءته حين اضاف أمس قائلا :"سنبذل كل ما في وسعنا ليكون المنتخب الجزائري في يومه، وينجح في تحقيق هذا الهدف أمام المنتخب المغربي".