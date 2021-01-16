﻿ مونديال-2021 لكرة اليد : انهزام الجزائر أمام إيسلندا بـــفارق تفوق عريض

فشل المنتخب الجزائري لكرة اليد في تحقيق المفاجأة بعد أن سقط أمام نظيره الايسلندي بنتيجة ثقيلة (24-39) وانتهى الشوط الأول (10-22)، في لقاء سار باتجاه واحد، سهرة السبت بالقاهرة، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة السادسة للدور التمهيدي لمونديال-2021 بمصر.

فبعد تعادل الفريقين خلال الدقائق الأولى (3-3)، تمكن السباعي الايسلندي من توسيع الفارق في ظرف قصير (6-3) فارضا منطقه على رفاق هشام كعباش.

واصل الفريق الأوروبي اللعب بطريقة ''هجومية'' في ظل الأخطاء الدفاعية الكثيرة للعناصر الوطنية وهذا ما جعله يتقدم في النتيجة وبفارق أوسع (11-5 ) .

حاول المنتخب الجزائري تقليص الفارق أحيانا ولكن قوة وشراسة الخصم، جعلته يسيطر على مجريات اللعب مع التقدم في النتيجة دون عناء (19-9 ) .

و "تفنّنت" عناصر الفريق الايسلندي في التسجيل خلال مجريات الشوط الأول مستغلة ارتباك دفاع "الخضر"، الذي افتقد للانضباط والشراسة في الأداء، ناهيك عن إهدار بعض الفرص التهديفية من الخط الهجومي.

كل هذه المعطيات، جعلت المنتخب الوطني يتأخر في النتيجة بفارق كبير خلال المرحلة الأولى (22-10).

لم تتغير المعطيات خلال الشوط الثاني، حيث واصل المنتخب الأيسلندي السيطرة على أطوار المقابلة من خلال رفع الإيقاع عاليا، وتجسيد تفوقه على كل المستويات بنية توسيع الفارق مجددا.

وأبدى السباعي الإيسلندي نيته في الفوز بنتيجة عريضة من خلال تسيير اللقاء لصالحه وفي اتجاه واحد، بعد أن تمكن من إضافة أهداف أخرى جعلته يتقدم وبأريحية كبيرة (35-19) .

وقد ظهر زملاء القائد مسعود بركوس، تائهين فوق الميدان في مرات عديدة، حيث تجسد ذلك بتضييعهم لبعض الهجمات المرتدة.

وتمكن المنتخب الإيسلندي من إنهاء اللقاء لصالحه (39-24) مسجلا بذلك أول فوز له على أرض "الفراعنة" بعد أن سقط في الجولة الأولى أمام البرتغال.

ولحساب نفس الجولة، فاز منتخب البرتغال في وقت سابق من نهار اليوم أمام المغرب بنتيجة (33-20) الشوط الأول (12-12) .

وعلى ضوء نتائج اليوم، انفرد المنتخب البرتغالي بكرسي الريادة (4 نقاط)، متبوعا بإيسلندا (2 نقطتين) والجزائر (2 نقطتين)، بينما يتذيل المنتخب المغربي الترتيب (0 نقطة) .

ويواجه أشبال الناخب الوطني، آلان بورت، يوم الاثنين، المنتخب البرتغالي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي، في حين يلتقي الفريق المغربي، المنهزم في الجولة الاولى أمام الجزائر (24-23) والمقصى من المنافسة، نظيره الأيسلندي.